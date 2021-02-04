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كيفية التعامل مع الصديقة المقربة من الزوج.. خبيرة علاقات أسرية تجيب

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:40 م
الأصدقاء المقربين
الأصدقاء المقربين
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتور غادة حشمت، خبيرة العلاقات الاسرية، إن فكرة الصديق أو الصديقة المقربة غير طبيعي وليست مقبولة، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون هناك شئ من الغيرة .

وأضافت "غادة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجيل الجديد أصبح منفتحا لفكرة وجود أصدقاء مقربين فى حياة أزواجهم.

وتابعت أن الأصدقاء القربين لأحد الزوجين قد يخلق مشاكل كثيرة وغيرة شديدة من الطرف الأخر، موضحة أنه لا يجب أن لا يتعدوا الحدود ولا أن يحتلوا مساحة الطرف الآخر سواء كان زوج أو كانت زوجة.

وحذرت أن علاقة الصداقة المقربة من الممكن أن تتحول إلى علاقة أخرى، مضيفة إلى أنه لا يجب على الزوج أو الزوجة أن يتحدثوا فى كل وقت مع أصدقائهم المقربين. 

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