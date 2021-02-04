أمطار غزيرة تضرب الدقهلية يصاحبها برق ورعد| شاهد

وقام عدد من أصحاب المحلات بإغلاق الأبواب وخلت الأسواق التجارية من المواطنين الذين حرصوا على التوجه لمنازلهم فور هطول الأمطار الغزيرة.

فيما عزف عدد من الصيادين ببحيرة المنزلة عن النزول للبحيرة تخوفًا من تقلب الطقس من حين لآخر والأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب ذلك.





فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت سيارات شفط المياه في الأماكن التى تشهد تجمعات مياه الأمطار لسحبها أولا بأول حتى لا تتسبب في أى خطورة على المباني.



