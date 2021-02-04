رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

أوضح د. أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن جائحة كورونا أثبتت أن جودة النظام الصحي تتطلب نظرة مختلفة من المجتمع والحكومات إلى الصحة لا تتوقف فقط عند الإصابة بالأمراض ومسئولية الطبيب والمستشفى لعلاجها بل تشمل أيضا الوقاية من هذه الأمراض والبناء الصحي السليم للمواطن في مختلف نواحي حياته مما يتطلب أن تكون المنظومة الصحية على قمة أولويات الحكومات وهو ما تداركته مصر من خلال تأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا أهمية الاستثمار في مجال الصحة بدلا من النظر إليها كتكلفة على الدولة وعلى المواطن.

جاء ذلك في تصريحات د. اشرف اسماعيل أمس لشبكة راديو مونت كارلو الدولية في إطار الحديث عن النظم الصحية بالدول العربية ومدى نجاحها في التعامل مع أزمة كورونا.





وحول تجربة نظام التغطية الصحية الفرنسي أضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ان نظام التأمين الصحي الفرنسي يعد تجربة غنية جدا لإنه وصل لمرحلة من النضج حيث بدأ تطبيقه منذ اكثر من ٥٠ عاما لذلك حرصنا على التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الفرنسية لنقف على كيفية ضمان الحوكمة الإكلينيكية أثناء تقديم كل هذه الحزمة من الخدمات في منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر لكل المواطنين وكيفية ضمان جودتها مما سيكون له أثر كبير جدا في نجاح هذا المشروع.. وبالفعل نظمت الهيئة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية مؤتمرا خلال الأسابيع الماضية بحضور تمثيل فرنسي قوي من مختلف الجهات وأيضا تمثيل دولي من منظمة الصحة العالمية لطرح الرؤى المختلفة من أجل استراتيجية الجودة والسلامة للتأمين الصحي الشامل.. وقد أجمعت الأطراف المشاركة على الاستعداد الكامل لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر مشيرا إلى أن هذا المشروع الوطني يغطي جميع الأمراض ليس فقط مستوى معين من الأمراض و يشمل جميع مواطنين جمهورية مصر العربية دون تمييز من أي نوع وذلك على مدار 10 سنوات مع ضمان جودة الخدمات الصحية التي يقدمها من خلال المرور ببوابة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كخطوة أولى للانضمام لشبكة المنظومة وهو ما بدأ بالفعل في محافظات المرحلة الأولى.

وعن مدى نجاح النظم الصحية في التعامل مع أزمة "كوفيد ١٩" أوضح د. اشرف اسماعيل خلال استضافته ببرنامج "الصحة المستدامة" أن التغطية الصحية حق انساني للجميع واننا نرى جائحة كورونا تنطلق بسرعة شديدة عبر الحدود وتجتاح الجنس البشري ولا تفرق بين أي مواطن وغيره لا غني أو فقير .. لا صغير او كبير .. مشيرا إلى أن النظم الصحية المتطورة لم تكن مستعدة فقط منذ عام مضى لكي يتعاملوا مع الجائحة.. بل منذ بنائها.. وهي مشكلة ادركها الجميع.. ودروس استفدنا منها خلال الفترة الماضية.. هناك عوامل داخل بلاد أدت الى انتشار الجائحة اكثر من بلاد أخرى.. وهذا يعتبر نوعا جديدا من التحديات التي تواجهها البشرية.. وكوفيد 19 ليس هو الأخير وليس جديدا حيث واجهنا من قبل جوائح من فيروسات مثل h1n1 و Sars وغيرها.. لكن هذا الفيروس جاء متحورا بقوى جديدة لكي يهاجم بكل قسوة .. والتحدي أمامنا الآن ان نمنع هذا الانتشار بكل الوسائل.. وهذا يتطلب أن نعي أن مرحلة دخول المستشفى والوصول لغرفة الطوارئ او غرفة العناية المركزة مرحلة متأخرة وان هناك مراحل وخطوات سابقة لذلك تتعلق بالوقاية ونظرة المجتمع إلى مفهوم الصحة وثقافة التكافل.. فالصحة لها محددات والنظام الصحي الجيد يجب أن يعمل على بناء الصحة السليمة والوقاية من الأمراض وهو التعريف اللي عرفته الصحة العالمية من اكتر من 40 سنة مما يتطلب ممارسات صحية لرفع مناعة الجسم وحمايته من العوامل البيئية التي تؤثر عليه بطريقة سلبية فهناك مسئولية للفرد تجاه المجتمع والعكس.. هناك نظم صحية في المنطقة العربية تفوقت على نظم غربية وتعاملت مع الأزمة بحرفية يشهد لها لأنها استثمرت في البنية الأساسية للنظام الصحي.





وأضاف: ان التحدي لا يزال كبيرا والأزمة جعلتنا ننظر بطريقة مختلفة وهي ليست الأخيرة.. لذلك علينا أن نستعد لما هو قادم والتأمين الصحي الشامل يضمن ذلك لإنه يحرص على الاستثمار في الصحة بنظام قوي يضع جودة الخدمة المقدمة وتنظيمها وفقا لضوابط ومعايير على قمة أولوياته.