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حوادث

لسرقتهم مواطناً بالإكراه.. المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين في البساتين

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:42 م
المشدد 5 سنوات لـ
المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين في البساتين
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رامى المهدي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدى الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات لسرقتهم مواطن بالإكراه في البساتين.

 

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين محمد.ع، عامل وشريف.ا، عامل بوفيه ومصطفى .س، عامل كاوتشوك وعلاء الدين .م، وشهرته «علاء كرانشي»، عاطل بسرقة المبلغ المالي والمنقولات المملوكة للمجني عليه وسام ماهر بطريق الإكراه الواقع عليه.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جابوا الطرقات بحثا عن فريسة لهم لسلب أمواله وما أن أبصر فريستهم متوقفا بالطريق العام باحثا عن وسيلة لنقله لوجهته إلا وتوقفوا بالمركبة قيادة الرابع ووافقه زورا على اصطحابه لوجهته وذلك أثناء استقلال باقي المتهمين بصحبته وما أن أستقل برفقتهم وقاموا بتهديده والاستيلاء على ما بحوزته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي، حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.

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