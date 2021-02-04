جهاز حماية المستهلك يغلق 6 معامل للتحاليل الطبية ومركزا للعلاج الطبيعي بمحافظة بني سويف

صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حملات جهاز حماية المستهلك علي الأسواق بالتعاون مع إدارة العلاج الحر ومباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلي اليوم أسفرت عن تحرير محضرين ضد أحد معارض السيارات لعدم الأعلان عن الأسعار وأحد المحال التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك في محافظة الفيوم.

وصرح أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن فرع الجهاز بمحافظة بني سويف قام بإغلاق 6 معامل تحاليل طبية لعدم وجود تراخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومكافحة العدوي والتخلص الصحي من النفايات، كما تم غلق مركز للعلاج الطبيعي يعمل دون ترخيص ،وفي محافظة سوهاج وكفر الشيخ تم ضبط 4 مخازن تعمل بدون ترخيص .





وأضاف حسام الدين، أن فرع الجهاز بمحافظة القليوبية قام بالمرور علي المحال التجارية وتوزيع سياسة الأستبدال والاسترجاع، وتم تحرير محاضر ضد بعد المحال التجارية المخالفة لعدم إصدارها فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك .

كما أكد حسام الدين أن الجهاز لن يتواني عن جهودة في ضبط الأسواق وحفظ وصون حقوق المستهلك في كافة المجالات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.