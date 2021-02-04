غرفة عمليات بالإسماعيلية بسبب الطقس المتقلب

أعلن الدكتور شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لسقوط أمطار على محافظة الإسماعيلية.





وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة.





وشهدت محافظة الإسماعيلية قبل قليل، سقوط أمطار، وتسببت فى بطء الحركة والتنقل فى شوارع المحافظة، مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة.





وقامت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد عماد سرحان، بتكثيف الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة، وتوجيه قائدى السيارات بتوخى الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.





وأكد مصدر بهيئة قناة السويس، أن سقوط الأمطار لم يؤثر على حركة الملاحة من الاتجاهين.



