لن أسمح بشرب السائح من جردل مرة أخرى .. العناني يكشف خطة تطوير الهرم

أعلن الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار، عن إرسال الوزارة رسميا قانون " الأزمات السياحية والعاملين في حماية السياحة" لمجلس الوزراء وذلك لحماية الملايين العاملين في قطاع السياحة.









وقال الوزير خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب فى الجلسة العامة لمجلس النواب ،:"إحنا بنخرب أراضي الآثار بايدينا .. عدد كبير من النواب يريدون عمل مشروعات تنموية في أراضي الاثار".









وواصل : "ويطلبون من الوزارة أن تعمل لهم حفائر ومن يريد عمل حفائر يعملها على حسابه تحت اشراف الوزارة لأنني كوزارة لا أستطيع ان افتح الحفائر في ربع مساحة مصر".





وأكد وزير السياحة والآثار منع أي جهة تستخدم كلمة سياحي بدون ترخيص وكل من يفعل ذلك يتحمل التكلفة ويقدم الخدمة اللائقة.









وأوضح :" في هذه اللحظة وقعت مع القطاع الخاص على انشاء خدمات سياحية بالمناطق الاثرية وهو معمول به في العالم وسيكون "كافيتريات في الهرم والقلعة والبارون بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص لانها تجلب لنا اموالا للإنفاق على الاثار".









وتابع "لازم يكون فيه كافيتريا في الهرم نفطر فيها ولن أسمح بأن يشرب السائح الميه في جردل قائلا : ايوةده بيحصل حتي 2020 " مؤكدا أن العاملين بالهرم بارعون في الحفائر".



