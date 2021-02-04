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ديني

المبعوث السابق للرئيس الإندونيسي: وثيقة الأخوة الإنسانية صرح تاريخي

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:45 م
المبعوث السابق لرئيس
المبعوث السابق لرئيس الجمهورية الإندونيسية للحوار
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محمد شحتة
أكد الدكتور محمد دين شمس الدين، الرئيس السابق للجمعية المحمدية، والمبعوث السابق لرئيس الجمهورية الإندونيسية للحوار والتعاون بين اتباع الديانات والحضارات، أن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلة الإمام الأكبر، حمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صرح تاريخي للحضارة الإنسانية وحدث مهم يرمز إلى توحيد الفكرة بين أتباع الأديان الإبراهيمية. 

وقال، شمس الدين، في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، إن حقيقة الأديان السماوية تدعو إلى الإنسانية، ونشر السلام  والرحمة بين العالمين، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الدينية ومسئوليتها الكبيرة لحل وخدمة قضايا الإنسانية والحضارة المعاصرة في العالم كله. 

ويحتفي العالم اليوم، وللمرة الأولى، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يومًا دوليًّا للأخوة الإنسانية، وهي المبادرة التي تبنتها دول الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وحظيت بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
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