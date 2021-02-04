مستشار عسكري يبرز أهمية زيارة السيسي للطلبة الجدد بالكلية الحربية.. فيديو

قال اللواء محمد زكى الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعمل زيارة منذ شهر ونصف الشهر لطلاب الكلية العسكرية فور بدء الدراسة فى الكلية العربية واليوم قام بزيارة أخرى للكلية لكى يؤكد الثقة والمعنويات فى الطلاب.









وأضاف "الألفي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس اليوم الخميس للكلية الحربية تجدد الحب والانتماء والولاء والثقة لدى الطلاب بالكلية الحربية، مشيرًا إلى أن الكلية تعمل على تحويل الشخص من مدنى الى عسكري وتؤكد ثقته بنفسه وجُرأته.





وتابع أن التواصل المباشر بين القائد الأعلى للقوات المسلحة والطلبة والجنود والمرؤوسين يوطد العلاقات بين الطالب ورئيس الجمهورية ويوثق العلاقة بينهما، موضحًا أنه يتم الإعداد البدنى والنفسي للدارس فى الكليات العسكرية بشكل كبير وبطريقة احترافية.





وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شكر أسر الطلبة على تربيتهم لأبنائهم واعدادهم لشخص لطالب محترم وأشعر الأسر بمدى امتنانه لتربيتهم لأبنائهم، منوهًا الى أن الرئيس أكد على أن الأجيال القادمة هى امتداد للأجيال السابقة فى لقوات المسلحة وبينهم ترابط قوى.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





وقد شاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة ( ۱۱۷ ) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى إنضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكري.





كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.





كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الإشتباك وشاهد عدد من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدين.