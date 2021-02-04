لا تقل عن 3 سنوات.. نائبة تقترح عقوبة لمنع العنف ضد المرأة.. فيديو

أكدت النائبة أمل سلامة أن العنف ضد المرأة ظاهرة انتشرت فى الفترة السابقة، وفق إحصائيات المجلس القومى للمرأة.









وقال أمل سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بنهضة وفقا لاستراتيجية 2030 فى الصناعة والاقتصاد.









وأضافت: "نريد وضع فكرة السلم الاجتماعى لدى الجيل الجديد، وهو لا ينفع فى العنف داخل الأسرة المصرية".









وتابعت: "العنف ضد المرأة يشكل جيلا غير قادر على إكمال المسيرة الخاصة بالمواطنين"، لافتة إلى أنها اقترحت عقوبة ضد عنف المرأة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.









وأكدت أن القانون يعتمد على المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الأسرة المصرية هى نواة المجتمع.



