وكالة الفضاء توضح كيفية مشاركة القمر الصناعي طيبة 1 في تحسن خدمات الإنترنت بمصر

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى قمر طيبة 1 سيتمكن بالقيام بدور هام في تحسين خدمة الإنترنت في مصر حيث يشعر بذلك المواطنين بالإضافة إلى عدم انقطاعه مرة أخرى.

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وأضاف "القوصي"، لـ"صدى البلد" أنه يوجد اهتمام كبير من الدولة والتي أعطت اهتماما كبير بالتحول الرقمي في مصر ، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بتحسن خدمات الإنترنت خلال النصف الثاني من العام الجاري.

بينما كان قد أكد الدكتور محمد عفيفى القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إنه واحد من أهم الإنجازات التي حققتها الوكالة هو فوز مصر في المسابقة الدولية للجنة الأمم المتحدة لشئون الفضاء، وذلك لتصميم كاميرا فضائية فائقة التكنولوجيا لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية.