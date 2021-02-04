وزير الآثار يطمئن النواب على مستقبل السياحة: "هدفنا القطاع يقف على رجله"

وجه وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني، رسالة طمأنه للقطاع السياحي بتأكيده استمرار دعم الحكومة للقطاع والعاملين خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا : "هدفنا القطاع يقف على رجله".





ووجه العناني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار حنفي جبالي ، الشكر لكافة العاملين في القطاع السياحي لدورهم خلال جانحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، مضيفا: "لو لم يلتزموا منذ هذا الوقت لكانت سمعتنا باظت كما وجه وزير السياحة والآثار ، الشكر إلى المستثمرين السياحيين".





وأشار وزير السياحة والاثار إلى أنه بصدد تدشين حملة قومية للتسويق والترويج السياحي ،لافتا في السياق ذاته أنه يستعين بعدد من الشركات العالمية للترويج للآثار المصرية والعمل على جذب الأجانب للسياحة في مصر.





ونوه الوزير بأن هناك مكاتب دولية تقوم بعمل ما يطلق عليه دراسة السوق العالمي، لافتا إلى أن الاستعانة بهذه الشركات لا يعني أن الكادر المصري لا يصلح بل بالعكس المصريين من أفضل الكوادر، لكن يجب الاستعانة من يعرف السوق العالمي وقام بالتخطيط لعدد من الدول.





كما نوه وزير السياحة والطيران، إلي أن السياحة الثقافية حلها من وجه نظره هي الربط بين البحر بوادي النيل.



