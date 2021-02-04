بسبب تفشي كورونا.. حكومة إسرائيل تجتمع لبحث تمديد الإغلاق

من المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية، اليوم، الخميس، على خلفية الجدل السياسي في الحكومة، والذي تسبب في تأجيل اتخاذ القرار بشأن الإغلاق المتوقع أن ينتهي غدًا في تمام الساعة 7:00 صباحًا.

وادعى مسؤولون حكوميون أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني جانتس- لذلك لم يكن هناك جدوى من عقد المناقشة.

من جانبه، طالب نتنياهو بالالتزام باقتراح وزارة الصحة، والذي يقضي بتمديد الإغلاق المشدد حتى مساء الأحد.

وفي المرحلة الأولى، اقترحت وزارة الصحة فتح نظام تعليم الطفولة المبكرة والصفوف 1-4، وأماكن العمل، والعلاجات الفردية وإمكانية التحصيل الذاتي من المطاعم في المدن الخضراء والصفراء فقط.

في الوقت نفسه، أعلن جانتس أنه يعتزم تقديم خطة للخروج من الحجر الصحي في اجتماع مجلس المصغر اعتبارًا من يوم الجمعة.