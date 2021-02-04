إصابة 3 فى حادث انقلاب سيارة بطريق "بورسعيد- الإسماعيلية"

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة رقم "م ج 7826"، على طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، أمام كوبرى كيلو 2 الجديد، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير المرفق، بسياراتين إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية.





تلقى اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بانقلاب سيارة رقم "م ج 7826"، على طريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، أمام كوبرى كيلو 2 الجديد.





تم الدفع بسياراتين إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، لتلقى العلاج، حيث أصيب محمد حسنى عبد الجليل من فايد، 36 عامًا بكدمات وسحجات بالجسم، والسيد محمد محمود، من الواصفية 45 عامًا بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد أحمد السيد من الشرقية 30 عامًا بكدمات وسحجات بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.





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