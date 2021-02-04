استخدمت «دبوس».. شاهد ماذا فعلت منال سلامة لمواجهة التحرش

روت الفنانة منال سلامة، طريقتها فى كيفية مواجهة التحرش قديما، قائلة: "كنت بركب أتوبيسات وعارفة بيحصل فيها إيه، مع أول تجربة اتضايقت جدا، ولذلك استخدمت الدبوس المشبك"، مشيرة إلى أنها كانت تضعه وراء ظهرها "جدع حد كان يقرب".









وأضافت منال سلامة ، خلال برنامجها "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تفكيرها كان طفوليا، "كان عندى 11 أو 13 سنة"، موضحة أنها كانت تحب أن تكون حريصة جدا.









فى سياق آخر، قالت أمل سلامة، النائبة فى البرلمان، إن هناك عنفا ضد المرأة، وتلك الظاهرة التى انتشرت فى الفترة السابقة بإحصائيات من المجلس القومى للمرأة.