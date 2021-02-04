سيارات إسعاف جديدة لتدعيم منظومة الصحة بالسويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن المحافظة لا تألو جهدًا في تدعيم منظومة الصحة بالسويس، مشيرا إلى منظومة الصحة تسير في الطريق الصحيح وخلال الفترة القادمة يتم تكثيف الأعمال للانتهاء من مستشفى التأمين الصحي الجديد بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل بتكلفة 1.8 مليار جنيه وعدد من الوحدات الصحية التي يتم تطويرها وانشاءها استعدادا لاستقبال منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة الى أنه يتم استكمال أعمال إنشاء المستشفى الجامعي بمنطقة الكوثر بحي عتاقة لتصبح إضافة مع تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب في السنوات القليلة القادمة لتدعيم المستشفيات بالكوادر الطبية في جميع التخصصات.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ السويس 5 سيارات إسعاف جديدة لتدعيم قطاع الصحة ومرفق الإسعاف بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والدكتور احمد برعي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد طنطاوي مدير فرع هيئة الإسعاف بالسويس وقيادات مديرية الصحة والإسعاف.





وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تدعم بقوة منظومة الصحة وأن المحافظة مستمرة في دعم الأطقم الطبية والمنشآت الصحية بالأجهزة الجديدة، حيث تم توفير 32 جهاز تنفس صناعي و117 سرير رعاية مركزة و60 سرير رعاية متوسطة، بدعم من صندوق الخدمات والتنمية بمحافظة السويس.





وأكد صقر علي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير فرع مرفق الإسعاف بعمل خريطة لتوزيع 78 سيارة إسعاف من خلال خطة انتشار للسيارات لتأمين الخطوط الداخلية ومحاور الطرق السريعة الجديدة التي تربط محافظة السويس بمحافظات جنوب وشمال سيناء والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر والعاصمة الإدارية.





وأكد الدكتور طنطاوي أن السيارات الجديدة مجهزة باحداث الوسائل الطبية الحديثة وتشمل جهاز تنفس صناعي وجهاز صدمات وجهاز تثبيت الكسور وقياس نسبة الأكسجين والضغط والعلامات الحيوية وجهاز حاسب آلى.