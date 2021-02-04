خبير: مصر تعمل على توطين صناعة الفضاء والأقمار.. فيديو

قال الدكتور يحيى عبد العزيز، استاذ علوم الفضاء، إن مصر تعمل على توطين صناعة الفضاء فى مصر، لافتًا إلى أن المشروع يعتمد على 3 جهات صناعية وتم إطلاق قمرين صناعيين حديثى الصنع فى 2019، وبدأت الخطوة الأولى فى 2017.





وأضاف استاذ علوم الفضاء، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصرى" المذاع على الفضائية المصرية"، أن مصر من خلال مصانع الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع قادرة على تصنيع أقمار صناعية، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على تصنيع هيكل القمر الصناعى والبوردة مما يعد نقلة نوعية فى صناعة الأقمار الصناعية فى مصر.





وتابع أن الفترة القادمة سيتم تصنيع قمر صناعى متوسط فى المصانع المصرية، بالتعاون مع الجانب الألماني، لإثبات قدرة مصر العلمية والعملية في التصنيع خلال الفترة المقبلة، ستكون نواة انطلاقاتها الأولى، قمرا يزن 65 كيلو جراما للاستشعار عن بعد والبحث العلمي في ديسمبر القادم.



