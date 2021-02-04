واعظات الأوقاف: المرأة سبب دخول أبيها الجنة ويقع على عاتقها بناء الأسرة

أكدت الواعظة وفاء عبد السلام، أن المرأة هي عماد البناء في المجتمع؛ لذا كثرت التشريعات التي تتناول أمور المرأة المختلفة، وما كان ذلك إلا لعظم الدور الذي تلعبه في تأسيس المجتمع والنهوض بالدول، فالمرأة نصف المجتمع ، وهي البنت ريحانة المنزل، وقرة عين أبيها وأمها، وسبب في دخول أبيها الجنة إن رعاها وأحسن إليها، وهي الزوجة الودود، التي يقع عليها عبء تهيئة السكن لزوجها ، وجعل بيتها جنة له ولأبنائها .





واضافت خلال حلقة نقاشية لواعظات الأوقاف المصرية بالساحة الكباشية بأم درمان عن دور المرأة في بناء المجتمع، ومن هذا البيت ينطلق الرجل ليخوض معركة الحياة بنفس قوية، وهي الأم المكرمة التي يقع على عاتقها بناء الأسرة التي هي اللبنة الكبرى في بناء المجتمع كله ، فهي التي تحتضن الصغار ، وهي من تربي أبناءها على الاقتداء بالحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) قولا وفعلا ، ظاهرا وباطنا ، سلوكا وحالا.





ومن جانبها أوضحت الواعظة مرفت عزت أن الله مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالخلق فقال تعالى: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ" ، وعندما سئلت السيدة عائشة (رضي الله عنها) عن خلق الرسول (صلى الله عليه وسلم) قالت : " كان خلقه القرآن" ، ومعنى ذلك أنه (صلى الله عليه وسلم) كان ملتزمًا بما أمر به القرآن ، مبتعدًا عما نهى عنه ، في أقواله وأفعاله ومعاملاته وسلوكه وجميع حياته.