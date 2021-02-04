افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون خدمة المجتمع، المعرض الذى أقامته المحافظة وبالتعاون مع إدارة نادى الترسانة الرياضى لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، وذلك بمقر نادى الترسانة الرياضى اليوم الخميس والذى يستمر حتى يوم السبت الموافق 6 /2 /2021م .





وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محافظة الجيزة بفتح آفاق جديدة للشباب وفرص لعرض منتجات الشباب من أبناء المحافظة واصحاب الحرف اليدوية والتسويق لها.





حيث أكدت نائب المحافظ انه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لإنجاح المعرض، مع الأخذ فى الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من مرض كورونا وذلك تنفيذا لتكليفات السيد. اللواء المحافظ.





وأشارت إلى أن المعرض يشمل توفير منافذ لعرض منتجات (شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، ومنتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية ومنتجات المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة (التعليم الفنى) ومنتجات مدرسة أوسيم الحديثة لذوى الاحتياجات الخاصة ومنتجات مركز ومدينة الواحات، مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها بالمجان بالتعاون مع إدارة النادى.



