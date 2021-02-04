ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:36 م
افتتاح معرض لبيع
افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب
Advertisements
محمد الصاحي - أحمد زهران

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، لشئون خدمة المجتمع، المعرض الذى أقامته المحافظة وبالتعاون مع إدارة نادى الترسانة الرياضى لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء المحافظة، وذلك بمقر نادى الترسانة الرياضى اليوم الخميس والذى يستمر حتى يوم السبت الموافق 6 /2 /2021م .


وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محافظة الجيزة بفتح آفاق جديدة للشباب وفرص لعرض منتجات الشباب من أبناء المحافظة واصحاب الحرف اليدوية والتسويق لها.


حيث أكدت نائب المحافظ انه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لإنجاح المعرض، مع الأخذ فى الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من مرض كورونا وذلك تنفيذا لتكليفات السيداللواء المحافظ.


وأشارت إلى أن المعرض يشمل توفير منافذ لعرض منتجات (شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، ومنتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية ومنتجات المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة (التعليم الفنى) ومنتجات مدرسة أوسيم الحديثة لذوى الاحتياجات الخاصة ومنتجات مركز ومدينة الواحات، مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها بالمجان بالتعاون مع إدارة النادى.


وقد اثنت نائب المحافظ خلال تفقد فعاليات المعرض على المنتجات والمعروضات المتاحة أمام الزوار لما لها من قيمة واتقان فى العمل.


افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد
افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد
افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد
افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد
افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد
افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد
افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد
افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد
افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد
افتتاح معرض لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف في الجيزة.. شاهد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بحث إنشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية بسفاجا

مجانا وبدون أي رسوم.. الجيزة تعلن إقامة معرض لبيع منتجات الشباب

تفاصيل افتتاح معرض ديارنا في الأقصر ..شاهد

غدا.. محافظة الجيزة تنظم معرضا لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية وأصحاب الحرف

اليوم.. محافظة الجيزة تنظم معرضا لبيع منتجات الشباب والمدارس الفنية وأصحاب الحرف

ترشيحاتنا

بعد تشديد الإجراءات.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا بـ السعودية

وزيرة الهجرة تناشد المصريين المتوجهين للكويت بتأجيل السفر

ذروة الأمطار الرعدية .. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

كسر رقبتها وحرق جثتها.. نهاية مأساوية لمصور قتل زوجته

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. مايا دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

بمكياج لافت.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام

بسبب اضطرابات الجو.. أستاذ صدر يحذر هؤلاء المرضى من التعرض لأزمة ربوية حادة