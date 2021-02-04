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أخبار العالم

في ذكرى مرفأ بيروت.. وقفات احتجاجية تطالب: "يا أهل السلطة ارحلوا"

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:17 م
ذكرى مرور 6 أشهر
ذكرى مرور 6 أشهر على انفجار مرفأ بيروت.
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قسم الخارجي
نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية صامتة عند مدخل المرفأ، في ذكرى مرور 6 أشهر على جريمة التفجير، رافعين صور الشهداء ولافتات تدعو إلى عدم تسييس أو تمييع التحقيقات في أسباب الانفجار ومحاسبة المسؤولين عن استيراد وتخزين نترات الأمونيوم في المرفأ وضرورة الوصول الى الحقيقة؛ حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، التابعة للإعلام اللبناني.


وشهدت الوقفة بث موسيقى كلاسيكية حزينة وقرع أجراس الكنائس ورفع الأذان.


كما أفادت شبكة "إل بي سي"، بتنفيذ ناشطين في "حراك صيدا"، وقفة أمام قصر العدل في المدينة، رفضا لحملة التوقيفات في حق ناشطين في المناطق، وبمناسبة مرور ستة أشهر على جريمة انفجار مرفأ بيروت دون كشف ملابساتها. ورفع المعتصمون الاعلام اللبنانية ولافتات تطالب بإطلاق سراح الناشطين وكشف المتورطين في جريمة المرفأ ومحاسبتهم.


وتزامنت الوقفة مع وقفات مماثلة أمام قصور العدل في مناطق عدة، وتلي بيان موحد أوضح "أننا نقف اليوم هنا تضامنا مع الثوار الموقوفين، وتضامنا مع أهل ودماء ضحايا تفجير بيروت في ذكرى نصف سنة على الكارثة الأليمة".


وتوجه إلى "أهل السلطة"، معتبرا أنه "لا يمكنكم تغطية أخطائكم وفسادكم بتوقيف الثوار تعسفيا. ونحن لن نسمح لكم بقمع الثوار، أو بكم الأفواه"، مؤكدا "عدم التخلي عن رفاقنا في أي ظرف كان ولأي سبب كان".


ورأى أن "ضحايا تفجير بيروت، ودماءهم والجرحى ودموع الأهالي تصرخ بكم يا أهل السلطة: ارحلوا".
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