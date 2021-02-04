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رياضة

بيراميدز يعلن تأجيل مباراته أمام المصري في الدوري

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:54 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام النادي المصري والتي كان محددا لها يوم ١٠ فبراير الجاري باستاد برج العرب في الجولة ١٣ من الدوري الممتاز إلى موعد يحدد في وقت لاحق.

أوضح اتحاد الكرة أن قرار تأجيل المباراة يأتي لتعارضه مع موعد سفر فريق نادي بيراميدز إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من كأس الكونفدرالية يوم ١٤ فبراير الجاري في أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي يوم ٢١ من نفس الشهر.
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