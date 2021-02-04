لتعويضه بـ 25 مليون جنيه.. تأجيل دعوى الطيار أشرف أبو اليسر ضد محمد رمضان لـ 10 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه لجلسة 10 مارس لحضور المدعو عليه.







وكان المحامي مجدي حلمي، طالب الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله الطيار أشرف أبو اليسر، نظرًا للأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها الفنان، على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

















وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبيّة له.ووقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.