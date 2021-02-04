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حوادث

فتح طريق «طابا - النقب» أمام حركة السيارات

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:05 م
فتح طريق طابا - النقب
فتح طريق طابا - النقب أمام حركة السيارات
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أحمد مهدي
أعادت الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء، بإشراف الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على طريق طابا - النقب.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق طابا - النقب بسبب السيول.

وأفادت الإدارة بإجراء تحويلات مرورية بسبب السيول وهي في القادم من شرم الشيخ إلى النفق، حيث تم تحويل حركة السيارات الي الطريق القديم حتى مدينة الطور ثم العودة للطريق الجديد.

وقالت مصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.
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