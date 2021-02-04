فتح طريق «طابا - النقب» أمام حركة السيارات

أعادت الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء، بإشراف الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات على طريق طابا - النقب.





وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق طابا - النقب بسبب السيول.





وأفادت الإدارة بإجراء تحويلات مرورية بسبب السيول وهي في القادم من شرم الشيخ إلى النفق، حيث تم تحويل حركة السيارات الي الطريق القديم حتى مدينة الطور ثم العودة للطريق الجديد.





وقالت مصادر، أن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.





كانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.



