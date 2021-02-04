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تكنولوجيا

تيك توك تقلص عدد موظفيها في الهند.. اعرف السبب

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:00 م
تيك توك
تيك توك
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شيماء عبد المنعم
بدأت شركة تيك توك TikTok، العمل على تقليل عدد موظفيها العاملين في الهند يوم الثلاثاء الماضي، بعد أكثر من سبعة أشهر من إصدار الحكومة الهندية قرارا بحظر التطبيق الصيني على مستوى البلاد وسط مواجهة عسكرية بين البلدين، وفق ما ذكره موقع "theverge" التقني، 

وأفادت شركة Nikkei Asia، نقلا عن مصدر مطلع على الأمر، أن شركة "تيك توك" كانت "تنسحب بشكل أساسي" من الهند منذ الشهر المنصرم امتثالًا لقرار الحظر الحكومي الذي تم تطبيقه على عشرات التطبيقات الصينية بشكل دائم، بعد أن فشل ممثلوه في أقناع الحكومة أن تطبيقاتهم آمنة خلال فترة الحظر الأولى.


وأكد متحدث باسم تيك توك TikTok، أن الشركة تقلل من قوتها العاملة في الهند، وفي بيان قال المتحدث الرسمى:"إنه نظرًا لقلة ردود الفعل من الحكومة حول كيفية حل هذه المشكلة في الأشهر السبعة اللاحقة ، فقد قررنا ببالغ الحزن تقليص القوى العاملة لدينا في الهند".

وأضاف قائلا:"تأمل الشركة في الحصول على فرصة لإعادة إطلاق تطبيق تيك توك TikTok في الهند لدعم مئات الملايين من المستخدمين والفنانين ورواة القصص والمعلمين وفناني الأداء في الدولة الآسيوية".

وذكرت صحيفة Nikkei، أن الشركة سرحت "معظم" الموظفين المحليين، وقال المتحدث باسم تيك توك أن أكثر من 100 موظف سيقي مع الشركة.

ويشار إلى أن دولة الهند كانت أكبر سوق لتطبيق تيك توك TikTok، المملوكة لشركة بايت دانس ByteDance، التي تتخذ من بكين مقرا لها، حيث أن 30 % من تنزيلات التطبيق الصيني الأصل TikTok جاءت من الهند اعتبارا من شهر أبريل 2020، وفي يونيو الماضي، بلغ عدد مستخدمي التطبيق في البلاد حوالي 167 مليون مستخدم نشط. 
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