وظائف جديدة ومسابقات.. تعرف على أنشطة البحث العلمي وكيفية الاشتراك .. وفتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية أونلاين لعام 2021

البحث العلمي تعلن عن 3 وظائف جديدة خارج مصر .. تفاصيل التقديم

مسابقة لطلاب الثانوية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.. تفاصيل

فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية أونلاين لعام 2021





تقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنشطة جديدة بشكل مستمر ، حيث تجذب العديد من الباحثين المصريين لها ، بالإضافة إلى أنها توفر العديد من الوظائف لهم.





دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشركات والهيئات المهتمة وذات الخبرة ، لتقديم عرض مختصر عن دراسة لأفضل الممارسات في تنفيذ منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمال لأحد أنشطة "مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية"، وهي منحة ممولة من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خلال بنك التنمية الأفريقي.





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وتأتي هذه المنحة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 بتحقيق اقتصاد مبنى على المعرفة واستراتيجية البحث العلمى والابتكار.

وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنفيذ الدراسة لما لها من خبرة التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والصين وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال من خلال عدة برامج منها الحاضنات التكنولوجيه، التحالفات التكنولوجيه، ومسرعات الأعمال 101، ومنصة بنك الابتكار المصري.

وعلي جميع المهتمين تقديم الأوراق في موعد اقصاة 18 فبراير 2021 إما باليد في مقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (101 شارع القصر العيني- الدور الثالث)، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected] .

وفي هذا السياق اوضح د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الدراسة تهدف إلى ايجاد أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ وإدارة منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمال مع تعريف المتطلبات التقنية وإعداد مستندات الطرح لعقد تنفيذ المنصة الإلكترونية التعليمية لريادة الأعمال المزمع تنفيذها.

واضاف أن المطلوب من الدراسة المطروحة تقديم تحليل لأفضل الممارسات على مستوى العالم فيما يخص تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات التعليمية الإلكترونية بالتركيز على المنصات بمحتوى تعليمي موجه لريادة الأعمال، كما يتطلب دراسة لأفضل الممارسات على المستوى الإقليمي فيما يخص المنصات التعليمية الإلكترونية باللغة العربية وما تقدمه من برامج لريادة الأعمال، كما يتطلب من الفريق الاستشاري المنفذ للدراسة القيام بدراسة سريعة للسوق لمعرفة حجم الطلب في مصر على مثل هذه الخدمات والتوصية بأنماط الشراكة اللازمة لضمان نجاح واستدامة المنصة المخطط تنفيذها واستجابتها لمتطلبات رواد الأعمال في مصر، وأشار سيادته أن مدة تنفيذ الدراسة ثلاثة أشهر.

مسابقة لطلاب الثانوية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن قيام المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN بتنظيم مسابقة خط الشعاع الخاص بالمدارس الثانوية Beamline for Schools.

وأوضحت أن هذه المسابقة فيزيائية موجهة لطلاب المدارس الثانوية فريق ما يصل إلى إنشاء وتنفيذ تجربتهم العلمية في مختبر فيزياء الجسيمات الرائدة، بسبب صيانة وتحديث مسرعات CERNتجرى حاليًا التجارب الفائزة فى خط الشعاع فى هامبورغ المانيا DESY، وستقوم لجان المراجعة العلمية التابعة لCERNبتقييم مقترحات التجارب العلمية... لمزيد من المعلومات زيارة هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/sesame/?lang=ar

فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية أونلاين لعام 2021:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر - لعام 2021من خلال التعليم عن بعد بواسطة الإنترنت DL101AEG21S1 وهي دورة مجانية، وتنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بمكتب براءات الاختراع بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو)، علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة هو 22 فبراير 2021 من خلال الرابط التالي

https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG21S1.

ستبدأ الدورة اعتبارًا من 8 مارس و حتى 25 إبريل 2021، ولإنشاء حساب لأول مرة علي موقع الدورة برجاء الولوج إلي الرابط التالي

https://welc.wipo.int/authpage/signin.xhtml.

وستقدم هذه الدورة المبادئ الأساسية للملكية الفكرية طبقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنه 2002، حيث تتناول هذه الدورة مجالات الملكية الفكرية الرئيسية وهي الملكية الصناعية والملكية الأدبية، لتشتمل الملكية الصناعية علي البراءات ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحقوق حماية الأصناف النباتية، أما الملكية الأدبية تشتمل علي حق المؤلف والحقوق المجاورة.

3 وظائف جديدة تعلن عنها البحث العلمي خارج مصر :

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انه فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن تعيين وظيفة عالم أشعة تحت الحمراء (P2,step1) بالمركز المذكور بالأردن(لمده ثلاث سنوات) بداية من شهر إبريل2021.

واوضحت أنه تحت إشراف المدير الفنى وبالتعاون مع الموظفين العلميين والتقنيين يقوم المرشح بالتالى:

- تقديم الدعم عالى الجودة من خلال إرشاد المستخدمين فى مرحلة الاعداد وتامين الظروف التجريبية المثلى أثناء التجربة وتقديم المساعدة التحليلية والمناقشة العلمية اثناء مرحلة التحليل عند الطلب.

ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a3%d8%b4%d8%b9%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%a1-ir-beamline-scientist-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%b1%d9%83/?lang=ar

بينما اشارت الأكاديمية إلى أنه فى إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والمركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB ، يعلن مركز البحوث الإقليمى الصينى RRCا لتابع للـ ICGEB بالصين عن وظيفة باحث رئيسي لإجراء أبحاث متطورة ومعالجة الأسئلة الأساسية لتطوير اللقاحات وعلم البيولوجيا، من المتوقع أن ينتج الباحث الناجح بحثًا أصليًا عالى الجودة وان يترجم النتائج إلى منتجات تكنولوجيا حيوية مع الإستفادة من التكنولوجيا الحيوية الصناعية ومنصات التسويق المتاحة فى CMC.

واوضحت أنه يتم تشجيع المتقدمين الذين يعملون فى مجالات البحث التى تكمل أنشطة البحث الحالية على التقدم... لمزيد من المعلومات:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/icgeb/?lang=ar

وفي سياق متصل أعلنت الأكاديمية فى إطار تعاونها مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، يعلن المعهد عن تعيين لوظيفة مساعد باحث بدوام جزئى بالمعهد بمدينة لاكسنبرج بالنمسا.

واضافت أنه تحت مظلة برنامج الجمعية الدولية للسكان والمجتمعات العادلة POPJUS ومجموعة أبحاث التماسك الإجتماعى والصحة والرفاهية SHAW التى تطلب تعيين مساعد باحث لمده 32 ساعة فى الأسبوع للعمل على المسائل النفسية المتعلقة بالرفاهية البشرية المستدامة فى إطار مشروع “ديموغرافيا رفاهية الإنسان المستدامة”.

بينما لمزيد من المعلومات يمكن الدخول من هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/iiasa/?lang=ar