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توك شو

للبنات.. إزاى تدافعي عن نفسك ضد أي اعتداء بدون مشاكل أو إصابة.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:13 م
الدفاع عن النفس
الدفاع عن النفس
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هاجر إبراهيم
قدم الكابتن مينا عادل، مدرب الدفاع عن النفس، نصائح للسيدات للدفاع عن النفس ضد أى إعتداء بدون مشاكل أو إصابة وبطرق سهلة.

وأضاف "عادل" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ان المبادرة التى يقدمها لا تخدم البيوت، ولكنها تستهدف السيدات عندما تتعرض لموقف خطر لأشخاص لا تعرفهم.

وتابع أن هناك ثلاث تصنيفات لمواقف الخطر يجب أن تتعلمها السيدات، أولها التحرش والأخر هو التعدى والأخير هو الخطف، متابعا أنه يجب أن تفهم فى كل موقف رد الفعل.

وكشف عن طريقة لكل تلك التصنيفات، حيث أنه إذا تم إستخدام حركة ليست مناسبة للموقف سيعرضها هى للخطر، مضيفا إلى أن هناك من يأتى للتدريب من أجل القيام بمشكلة، وهذا ليس هدف المبادرة.
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