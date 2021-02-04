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رياضة

رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:24 م
المستشار حسام أبو
المستشار حسام أبو العلا
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محمد السعيد
وجه المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي في قطر، رسالة الى لاعبي النادي الأهلي  والجهاز الفني، قبل مواجهة الدحيل القطري،  اليوم، الخميس، في تمام السابعة والنصف مساء، ببطولة كأس العالم للأندية,

وقال حسام أبو العلا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" الدحيل يمتلك خط هجوم من أقوى خطوط هجوم البطولة، لكن نقطة ضعفه تكمن من في خط الدفاع وحارس المرمى، وعلى الأهلي أن يلعب بشكل جماعي ويقرب الخطوط من بعضها".

وتابع:" رسالة رابطة مشجعي الأهلي للاعبين والجهاز الفني هي تحقيق اللقب، الأهلي علمنا إن مفيش مستحيل، ونحن لا نشارك من أجل تمثيل مشرف".

وتابع:" لا يوجد فريق ضعيف في كأس العالم للأندية، جميعهم أبطال قارات، أرى أن بايرن ميونخ هو الأقوي في العالم حاليا لكن الفرق والمنتخبات المصرية تظهر دائما بشكل جيدا في بطولة العالم، كما أن الأهلي يتواجد في الدوحة  قبل بايرن ميونخ ودخل أجواء البطولة بدري، والتواجد الجماهير في قطر أعلى من بايرن ميونخ، وهذه عوامل محفزة للفوز بالكأس".

وعن استعدادات الرابطة لمباراة الأهلي:" جماهير الأهلي تستحوذ على 90 % من تذاكر المباراة، ولكن من الصعب أن تكون هناك دخلة للجماهير في بداية المباراة نظرا للتباعد بين الجماهير، بسبب فيروس كورونا".

واختتم:" الأجواء في قطر بمثابة عيد، يوجد 150 ألف مصري في قطري معظم يسير في الشوارع بالتيشيرتات والأعلام الحمراء".
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