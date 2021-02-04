ذروة الأمطار الرعدية .. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية للأرصاد الجوية، إنه خلال الساعات القادمة من المقرر أن تمتد ذروة الأمطار الرعدية والموجودة على الوجه البحرى وشمال الدلتا على القاهرة مصاحبة لأمطار غزيرة .





وأضاف " شاهين " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc ، أن موجة الامطار من المقرر أن تمتد لمحافظات شمال الصعيد وستكون أقل حدة من محافظات شمال البلاد على أن تهدأ الأجواء الممطرة بشكل ما ابتداءأ من غدأ الجمعة مع انخفاض كميات السحب على معظم محافظات شمال البلاد .





وأشار إلى أن طقس بعد غد السبت من المقرر أن تنحصر كمية الأمطار على مناطق من سيناء والبحر الأحمر ، لافتأ إلى أن درجة الحرارة من المقرر أن تنخفض خلال الأيام الـ 48 ساعة القادمة .





وتابع أن الشبورة المائية التى شهدتها البلاد استعدادأ لكميات الرطوبة الموجودة فى طبقات الجو العليا استعدادا لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة ..