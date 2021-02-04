صورها أثناء العلاقة الجنسية.. حجز دعوى تعويض 10 ملايين جنيه لصالح ربة منزل ضد زوجها

قررت المحكمة الاقتصادية حجز دعوى تعويض بمبلغ عشرة ملايين لقيام زوج بتصوير زوجته أثناء علاقتهما الزوجية لجلسة 25 فبراير للحكم .

وأقام المستشار هيثم عباس الدعوى رقم ٢٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ اقتصادى وكيلا عن زوجة قام زوجها بتصويرها فى أثناء علاقتهما الزوجية وعند علمها حدثت خلافات أدت إلى طلاقهما إلا أنه طاردها باقتحام الحساب الخاص لها على الفيس بوك وهددها بنشر صور وفيديوهات لها وطالبت الزوجة بتعويض عشرة ملايين جنيه نظير انتهاك حرمة الحياة الخاصة لها وتصويرها دون علمها.

وتضمنت الدعوي المرفوعة ضد صاحب فندق شهير بالمهندسين أمام المحكمة الاقتصادية وطلب الحكم عليه بالتعويض بمبلغ عشرة ملايين جنيه لقيامه بتصوير زوجته دون علمها فى أثناء العلاقة الزوجية وعند علمها طلبت الطلاق ووقعت معه عقد اتفاق لمنعه من تداول صورها أو فيديوهات لها فى أثناء علاقتهما الزوجية وبعد الانفصال عاود اقتحام حسابها الشخصى وطلب أن تصفح عنه مما أدى إلى إقامتها لدعواها وطلب الحكم عليه بالتعويض .