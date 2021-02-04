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ديني

المجلس البابوي للحوار: كلنا فى قارب واحد ولا يمكن إنقاذ أحد بمفرده

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:20 م
أمين سر المجلس البابوي
أمين سر المجلس البابوي للحوار
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محمد شحتة
قال الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو غويكسوت، أمين سر المجلس البابوي للحوار، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إن الاحتفال الأول باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في الرابع من فبراير كل عام، هو نتيجة مهمة للعمل المشترك، والجهود المخلصة لكل من، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وفضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،  وأعضاء لجنة الأخوة الإنسانية، والأمم المتحدة، للوصول إلى هذا اليوم المرغوب.
 
وأكد غويكوست، في رسالته إلى العالم بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي الأول للأخوة الإنسانية، أن هذا اليوم هو وقتًا مهمًا وفرصة عظيمة  لجميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة،  للشكر والتعاون الجاد وتسوية الخلافات والعمل ، آملًا أن يتحد الجميع بالروح التي بذلت للترويج لهذا اليوم الدولي، من خلال التوصل لتفاهم متبادل وإجراء محادثات مع جميع السلطات المدنية والدينية والاجتماعية، حتى نتمكن جميعًا بطرق مختلفة من المساهمة في خلق عالمٍ أفضل، لأننا جميعًا على قارب واحد ولا يمكن إنقاذ أحد بمفرده.
 
ويحتفي العالم اليوم، وللمرة الأولى، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية باعتماد ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يومًا دوليًا للأخوة الإنسانية، وهي المبادرة التي تبنتها دول الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وحظيت بإجماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
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