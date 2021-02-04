بوتين يدعو لإطلاق وتطوير بورصة لتجارة الحبوب في روسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإطلاق وتطوير بورصة لتجارة الحبوب في روسيا.





وقال بوتين -خلال اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف اليوم الخميس- : "إنه يتعين على روسيا تطوير أدوات لتجارة الحبوب في البورصة "، مشيرًا إلى أهمية تطوير أدوات من هذا النوع.





وأضاف: "أنه لا يمكن تحقيق ذلك في وقت سريع، ولكن من الضروري التحرك في هذا الاتجاه .. نحن الآن الدولة الأولى في تصدير القمح، ويمكن السير في هذا الاتجاه خطوة خطوة ولا يجب القيام بذلك بين عشية وضحاها، فهذه عملية معقدة".



