مدينة زويل: نسعى لأن تكون برامجنا ذات شهادات مزدوجة

قال الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن المدينة تعمل حاليًا على أن تكون شهادة برامجها ذات شهادات مزدوجة بالتعاون مع جامعات عالمية.





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وأضاف "عبد ربه" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، نسعى لأن يكون الخريج بشهادة مزدوجة وبدأنا بالدراسات العليا بالتعاون مع جامعة غنت في بلجيكا لتكون شهادة الماجستير والخريجون منه معترفا بشهادتهم من الطرفين.

وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن المدينة تعتبر مدينة علمية متكاملة تبدأ بالجامعة والمعاهد البحثية، وكل معهد بحثي يندرج تحته عدد من المراكز البحثية، بالإضافة إلى وادي العلوم والتكنولوجيا، والذي يقوم بدوره بتحويل مخرجات البحث العلمي في المدينة إلى منتج نهائي يخدم المجتمع المصري.





وذكر "عبدربه" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المدينة تقوم على مسارين هما مسار العلوم ومسار الهندسة، كما أننا لدينا مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، فيشمل مسار الهندسة لدينا 5 برامج هامة وهى: "برنامج النانو تكنولوجي والنانو إلكترونك، وبرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات، وهندسة الفضاء، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة، وبرنامج الهندسة البيئية".





وتابع: "يشمل مسار العلوم 4 برامج علوم وهى: (العلوم الطبية الحيوية، وبرنامج فيزياء الأرض والكون، وبرنامج علم المواد وبرنامج علم النانو)، بينما لدينا 13 برنامجا للدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه".





وأشار إلى أن المدينة تستقبل الطلاب بمرحلة البكالوريوس بعد انتهاء الثانوية العامة المصرية والشهادات الدولية والثانوية الأزهرية وطلاب stem والشهادات المعادلة العربية.