ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مدينة زويل: نسعى لأن تكون برامجنا ذات شهادات مزدوجة

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:28 م
مدينة زويل للعلوم
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
Advertisements
نهلة الشربيني

قال الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن المدينة تعمل حاليًا على أن تكون شهادة برامجها ذات شهادات مزدوجة بالتعاون مع جامعات عالمية.


اقرأ أيضًا:

أكاديمية البحث العلمي تدعو جميع المهتمين بتقديم عرض لتنفيذ منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمال


وأضاف "عبد ربه" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، نسعى لأن يكون الخريج بشهادة مزدوجة وبدأنا بالدراسات العليا بالتعاون مع جامعة غنت في بلجيكا لتكون شهادة الماجستير والخريجون منه معترفا بشهادتهم من الطرفين.

 

وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن المدينة تعتبر مدينة علمية متكاملة تبدأ بالجامعة والمعاهد البحثية، وكل معهد بحثي يندرج تحته عدد من المراكز البحثية، بالإضافة إلى وادي العلوم والتكنولوجيا، والذي يقوم بدوره بتحويل مخرجات البحث العلمي في المدينة إلى منتج نهائي يخدم المجتمع المصري.


وذكر "عبدربه" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المدينة تقوم على مسارين هما مسار العلوم ومسار الهندسة، كما أننا لدينا مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، فيشمل مسار الهندسة لدينا 5 برامج هامة وهى: "برنامج النانو تكنولوجي والنانو إلكترونك، وبرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات، وهندسة الفضاء، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة، وبرنامج الهندسة البيئية".


وتابع: "يشمل مسار العلوم 4 برامج علوم وهى: (العلوم الطبية الحيوية، وبرنامج فيزياء الأرض والكون، وبرنامج علم المواد وبرنامج علم النانو)، بينما لدينا 13 برنامجا للدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه".


وأشار إلى أن المدينة تستقبل الطلاب بمرحلة البكالوريوس بعد انتهاء الثانوية العامة المصرية والشهادات الدولية والثانوية الأزهرية وطلاب stem والشهادات المعادلة العربية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل يتحدث لـ صدى البلد: واجهنا كورونا بالصناعة المحلية.. وتقليل المصروفات.. وزيادة السعة الاستيعابية للطلاب في العام المقبل

مدينة زويل: بناء منظومة تعليم متطور من "كي جي" حتى ما بعد الدكتوراه

مدينة زويل: لدينا برنامج في تصنيف شنغهاي وأصبحنا في المراحل النهائية من الاعتماد الدولي

مدينة زويل: نعمل على أن تكون شهادة برامجنا مزدوجة بالتعاون مع جامعات عالمية

مدينة زويل: العمل الجماعي وسيلة هامة لتحقيق أهداف تنمية المجتمع المصري

مدينة زويل: قدمنا ابتكار ضمادات ذكية تساعد على الالتئام السريع لجروح مرضى السكري.. معالجة مياه مصرف بحر البقر باستخدام مواد محلية زهيدة الثمن

ترشيحاتنا

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

في يومه العالمي.. نجوم انتصروا على السرطان أبرزهم حلمي وحورية

بشرى سارة.. بورسعيد تسجل صفر إصابات كورونا بين الطواقم الطبية

سقوط السماوى مستمر.. "دكة" رمضان صبحي في بيراميدز تثير الجدل

هجوم ناري.. تشكيل الدحيل المتوقع لمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. مايا دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

بمكياج لافت.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام

بسبب اضطرابات الجو.. أستاذ صدر يحذر هؤلاء المرضى من التعرض لأزمة ربوية حادة