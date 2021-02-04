ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مع قرد.. هنا الزاهد تروج لمسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:25 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
ندى فكري
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنا الزاهد فى الصورة مع قرد صغير وعلقت قائلة : "ساندي و بودي مسلسل "حلوة الدنيا سكر" قريبا ... "

وسيعرض لـ الفنانة هنا الزاهد قريبًا مسلسل جديد "حلوة الدنيا سكر"، وتقدم خلاله هنا الزاهد 9 شخصيات مختلفة، ويصاحبها عدد من نجوم الفن.
 
يشار إلى أن هنا الزاهد شاركت في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.

وشاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كيرلي ولا مفرود.. هنا الزاهد تستشير متابعيها أيهما الأفضل

هنا الزاهد فى إطلالة صيفية.. شاهد

بدون مكياج.. هنا الزاهد تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

أجمل أم علي الإطلاق.. هنا الزاهد تشارك جمهورها صورة لوالدتها

شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد على السوشيال ميديا

بصورة من الجيم.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

3 مستجدات عاجلة.. آخر تطورات برج فيصل المحترق لليوم السادس

بعد تشديد الإجراءات.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا بـ السعودية

رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة الدحيل

وزيرة الصحة: مصر نجحت في تحقيق «صفر إصابات» فيروس C

رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

محاولة انتحار منة عبد العزيز فتاة التيك توك: مش عارفة أرضيكم ولا أرضى نفسى ولا أهلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. مايا دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

بمكياج لافت.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام

بسبب اضطرابات الجو.. أستاذ صدر يحذر هؤلاء المرضى من التعرض لأزمة ربوية حادة