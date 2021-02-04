علامات استفهام حول مقتل الناشط اللبناني.. النائب العام يأمر بمسح كامل للكاميرات.. وزير الداخلية: ما حصل جريمة مروعة ومدانة.. وعون يطالب بكشف ملابسات الحادث.. وحسان دياب: لن تمر من دون محاسبة

اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليمان يثير الجدل

الطب الشرعي:

وجود 5 رصاصات فى جثة لقمان سليمان

شقيقته:

خسارة لكل لبنان والقتل عمل وضيع

إجراء سريع من القضاء اللبناني لكشف ملابسات اغتيال الناشط لقمان سليم









مُصابة بخمس طلقات نارية أربع في الرأس وواحدة في الظهر، هكذا عثر علي جثة الناشط اللبناني لقمان سليمان والذي وجد مقتولا صباح اليوم داخل سيارته حيث أكد الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة، يأتى ذلك فى الوقت الذي كلف فيه النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، فرع المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل إغتياله وبتفريغ داتا هاتفه الخلوي وتحليلها.





وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية صباح اليوم، الخميس، أن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا بعد ساعات من خبر اختفاءه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.





من جانبه علق وزير الداخلية اللبناني، العميد فهمي، على اغتيال الناشط والمعارض البارز لحزب الله، لقمان سليم، صباح اليوم الخميس، مؤكدا أن "ما حصل جريمة مروعة ومدانة".





فيما طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من المدعي العام كشف ملابسات حادث اغتيال الناشط لقمان سليم، الذي عُثر عليه مقتولا بخمس رصاصات في سيارته، ووفقًا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، طلب رئيس الجمهورية من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم التي وقعت في منطقة العدوسية في الجنوب.





وشدد الرئيس عون على ضرورة الإسراع في التحقيق لجلاء الظروف التي أدت الى وقوع الجريمة والجهات التي تقف وراءها.





كما كلف رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية بالاسراع في تحقيقاتها، لكشف ملابسات جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم، وملاحقة الفاعلين، والقبض عليهم وإحالتهم الى القضاء بأسرع وقت ممكن.





وأكد دياب أن "هذه الجريمة النكراء يجب الا تمر من دون محاسبة، وأن لا تهاون في متابعة هذه التحقيقات حتى النهاية، والدولة ستقوم بواجباتها في هذا الصدد".





فيما علق سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان، رالف طراف، اليوم الخميس، على مقتل الناشط اللبناني والمعارض لحزب الله لقمان سليم، قائلًا: "مصدوم وحزين لاغتيال لقمان سليم. تعازيّ الحارة لعائلته وأقاربه ونأسف لثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان. ونطالب بالتحقيق المناسب من قبل الجهات المختصة".





لأما جواد نصرالله نجل الأمين العام لـ حزب الله، فقد آثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تزامنها مع خبر اغتيال الناشط لقمان سليم.





وغرد نصرالله قائلًا: "خسارة البعض هي في الحقيقة ربح ولطف غير محسوب #بلا_أسف"، الأمر الذي اعتبره البعض شماته بمقتل سليم. فحذف نصرالله التغريدة، قائلًا: "مسحت التغريدة التي يريد البعض فهمها على ذوقه، مع العلم اني كتبتها بمنأى عن اي خبر او حدث وهي شيء شخصي، منعًا للبس وللاستفراغ الاخلاقي لدى البعض الذي بات معروفًا بحقده وتفاهته في مقاربة الأمور"، وذلك وفقا للنهار.

فيما كشفت وسائل إعلام لبنانية، بانتهاء الطب الشرعي من الكشف على جثة الناشط اللبناني والمعارض البارز لحزب الله، لقمان سليم، ومن ثمّ تم نقل جثمان لقمان سليم إلى مستشفى صيدا الحكومي.





ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، تم نقل جثة الناشط لقمان سليم إلى مستشفى صيدا الحكومي، بعدما انهى الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة الكشف عليها، وتبين أنها مصابة بخمس طلقات نارية أربعة في الرأس وواحدة في الظهر، في وقت تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.





وكلف رمضان فرع المعلومات بإجراء مسح كامل للكاميرات لمعرفة المسار الذي سلكته سيارة لقمان سليم قبل إغتياله وبتفريغ داتا هاتفه الخلوي وتحليلها.





من جانبها قالت رشا سليم، شقيقة المعارض اللبناني لقمان سليم، إن شقيقها كان مظلومًا ومحبًا ومتواضعًا والناس تحبه، وخصومه خسروا خصمًا نبيلًا كان يعيش بينهم ويناقشهم بذكاء وبمنطق وبهدوء وبكل محبة، وذلك وفقا لما نشرته "النهار" اللبنانية.





وأضافت "سليم": "هذه الخسارة لكل لبنان والقتل عمل وضيع، ويعطي مثالًا خاطئًا للعالم وإننا نقتل من يخاصمنا بالرأي، والقتل لغتهم الوحيدة، والمنطقة التي قتل فيها معروف من المسئول فيه".





كما أعلنت السلطات القضائية اللبنانية، فتح تحقيقا بملابسات اغتيال الناشط المعارض الرئيسي لحزب الله، لقمان سليم، الذي عثر على جثته مقتولا صباح اليوم الخميس.





ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، يتابع النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلف على الفور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة للكشف على الجثة والسيارة وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات.





وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت، صباح اليوم الخميس، بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد، ويأني ذلك بعد ساعات من خبر اختفائه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.





وبحسب قناة "العربية"، كان اختفاء الناشط والكاتب الشيعي المعارض بشكل قوي لحزب الله قد أثار ضجة في لبنان، حيث فُقد الاتصال به منذ الثامنة مساء أمس الأربعاء خلال زيارته لمنزل صديقه في إحدى القرى جنوبي لبنان، حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.





ورجح أصدقاء الناقد الشرس لحزب الله وقوع عملية خطف، أما العائلة فوجهت اليوم الخميس نداء استغاثة لأي شخص يعرف عنه شيئا.





يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.