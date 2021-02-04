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فتاوى تشفي الصدور.. هل ثواب القرآن الموهوب للميت يأخذ مثله قارئه؟ حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بدون معرفة الزوج..مصير من مات مصرا على ارتكاب الكبائر..عملان لهما أسرع ثواب في الدنيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:51 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
فتاوى تشفي الصدور
هل ثواب القرآن الموهوب للميت يأخذ مثله قارئه؟
حكم صلاة المرأة وجزء من ساعدها مكشوف
حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بدون إذن من الزوج أو معرفة
استخرت الله في الزواج بفتاة ورأيت غيرها
هل الذهب المدخر لتجهيز الفتيات عليه زكاة ؟
مصير من مات مصرا على ارتكاب الكبائر
عملان لهما أسرع ثواب في الدنيا


فى البداية.. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن هبة ثواب قراءة القرآن للميت، عمل يؤجر عليه الإنسان، ولا يأخذ ثواب القراءة الميت فقط، بل يشاركه القارىء في الثواب.


وأوضح «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل ثواب قراءة القرآن الموهوب للميت يكون له فقط ؟ أن للقارىء والميت الموهوب له ثواب القراءة، نفس الأجر، موضحًاأن عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». وصححه الألباني في "صحيح الترمذي". 


وأضاف أن الإنسان يهب مثل ثواب قرءته للميت بأن يدعو قبل القراءة أو بعدها بـ: اللهم هب مثل ثواب هذه القراءة لعبدك فلان، لافتًا إلى أن الله واسع كريم وأنه سبحانه وتعالى يعطي كليهما أجر القراءة لا ينقص منه شىء.


وورد سؤال مضمونة: حكم صلاة المرأة وجزء من ساعدها مكشوف تلقى الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" ما حكم ظهور ساعد المرأة عندما تكون أكمام الملابس ضيقة".

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز لأنها من عورة المرأة في الصلاة، وتظهر فقط الوجه والكفين.

فيما ورد سؤال عن حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قال الدار في فتوى لها ، إن الله فطر الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].
 
وعن آسية -وهي ممن كمل من النساء كما في الحديث الشريف- قال: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [القصص: 9].
 
ولم يترك الله طريقة إيجاد ذلك النسل هملًا، بل قيد العلاقة التي يمكن إيجاد النسل من خلالها؛ فقال عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7]، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، فأحل الزواج وحرم السفاح حفاظًا على الأعراض والنسل، وكذا شرع العدد للمزوجات بعد الدخول إذا كان هناك فرقة؛ لـحكم متعددة: منها استبراء الرحم. ومنع الله النسب إلا مِن طريقِ ما شرعه لعباده ولو كان هذا الطريق بعيدًا عن الفاحشة كالتبني، وفي هذا يقول سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾ [الأحزاب: 4-5].
 
والخلاصة: أن طلب النسل جائز ومشروع، ولا يُعدُّ الحرص عليه من المكروهات؛ لفعل الصفوة ذلك، وقد تكلم الفقهاء على منع النسل بوسائل مؤقتة من الزوجين أو من أحدهما خاصة في كتاب النكاح.
 
والحكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز استخدام وسيلة لمنع الحمل بدون إذن الطرف الآخر، فكل من الزوجين لا يحق له أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور.

ثم ورد سؤال أخر مضمونة: استخرت الله في الزواج بأحداهن فحلمت بواحدة ثانية، وكلما صليت استخارة أحلم بالتانية، فما رأيكم؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الاسخارة دعاء، وإذا كان هذا المنام يقلقك، ويصرفك عن من عزمت عن الزواج منها؛ فالعبرة هنا براحة القلب، وبالاستخارة يجعل الله في قرارتك البركة والخير. 

ونصح أمين الفتوى بدار الإفتاء السائل: "افعل ما يمليه عليه قلبك بعد الاستخارة، وأعلم أنه ببركتها إذا تم الأمر فهذا هو الخير، وإذا صرفت عن الأمر أو ضاقت نفسك ولم يتم؛ فالخير في الترك".

أما عن الذهب المدخر للزواج.. يشتري ذهبًا ويدخره استعدادًا لتجهيز بناته، فهل على هذا الذهب زكاة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين - أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وذلك خلال البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم،

وأجاب عوضين: قائلًا "إن الذهب في هذه الحالة يعد ادخارًا يستخدم عند الحاجة والضرورة وبالتالي يكون للفقير نصيبٌ في ذلك وعليه إخراج الزكاة ما دام قد بلغ النصاب".

وأوضح: أنه يمكن دفع هذه الزكاة من الأموال السائلة دون المساس بالذهب نفسه، ويمكن أن يتوقف عن إخراج الزكاة إذا شرع في تجهيز الفتيات لأن حينها سوف يتناقص مقدار الذهب.

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا مات العبد وهو مُصرا على ارتكاب إحدى الكبائر، فهو في رحمة الله سبحانه وتعالى، في مذهب أهل السُنة.

وأوضح «عثمان»، خلال برنامج «فتاوى الناس»، أنه إذا مات العبد وهو مُصر على ارتكاب إحدى الكبائر، فهو في رحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وذلك في مذهب أهل السُنة، كمن مات وهو مُصر على شرب الخمر أو فعل فاحش فهو في رحمة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

واستشهد بما رواه العلماء عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا كان يؤتى به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان اسمه عبد الله ويشرب الخمر أكثر من خمسين مرة ويُجلد ويعود، حتى أنه في مرة من المرات من كثرة ما يؤتى به، قال أحد الصحابة «لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به»، منبهًا إلى أن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله تعالى.

وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لعنه، قائلًا: «لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله»، فالشيطان يستزله من جانب، ولكنه محب لله ورسوله من جانب آخر، لذا ينبغي أن يعلم الإنسان دائمًا، أن مسألة الجنة والنار لها حساب آخر، فهو مُطالب بالعمل والكف عن الذنب والسعي إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا ليس سبب دخوله الجنة وإنما هو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكون برحمة الله تبارك وتعالى.

كما قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن البر وصلة الرحم يُعدان أسرع الأعمال الصالحة ثوابًا في الدنيا.

واستشهد «جمعة» عبر فيديو له على صفحته باليوتيوب، بما ورد في سُنن ابن ماجه، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِم».
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