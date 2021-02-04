فتاوى تشفي الصدور.. هل ثواب القرآن الموهوب للميت يأخذ مثله قارئه؟ حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بدون معرفة الزوج..مصير من مات مصرا على ارتكاب الكبائر..عملان لهما أسرع ثواب في الدنيا

فتاوى تشفي الصدور
وأوضح «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل ثواب قراءة القرآن الموهوب للميت يكون له فقط ؟ أن للقارىء والميت الموهوب له ثواب القراءة، نفس الأجر، موضحًاأن عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
وأضاف أن الإنسان يهب مثل ثواب قرءته للميت بأن يدعو قبل القراءة أو بعدها بـ: اللهم هب مثل ثواب هذه القراءة لعبدك فلان، لافتًا إلى أن الله واسع كريم وأنه سبحانه وتعالى يعطي كليهما أجر القراءة لا ينقص منه شىء.
وأجاب عوضين: قائلًا "إن الذهب في هذه الحالة يعد ادخارًا يستخدم عند الحاجة والضرورة وبالتالي يكون للفقير نصيبٌ في ذلك وعليه إخراج الزكاة ما دام قد بلغ النصاب".
وأوضح: أنه يمكن دفع هذه الزكاة من الأموال السائلة دون المساس بالذهب نفسه، ويمكن أن يتوقف عن إخراج الزكاة إذا شرع في تجهيز الفتيات لأن حينها سوف يتناقص مقدار الذهب.
وأوضح «عثمان»، خلال برنامج «فتاوى الناس»، أنه إذا مات العبد وهو مُصر على ارتكاب إحدى الكبائر، فهو في رحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وذلك في مذهب أهل السُنة، كمن مات وهو مُصر على شرب الخمر أو فعل فاحش فهو في رحمة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
واستشهد بما رواه العلماء عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا كان يؤتى به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان اسمه عبد الله ويشرب الخمر أكثر من خمسين مرة ويُجلد ويعود، حتى أنه في مرة من المرات من كثرة ما يؤتى به، قال أحد الصحابة «لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به»، منبهًا إلى أن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله تعالى.
وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لعنه، قائلًا: «لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله»، فالشيطان يستزله من جانب، ولكنه محب لله ورسوله من جانب آخر، لذا ينبغي أن يعلم الإنسان دائمًا، أن مسألة الجنة والنار لها حساب آخر، فهو مُطالب بالعمل والكف عن الذنب والسعي إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا ليس سبب دخوله الجنة وإنما هو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكون برحمة الله تبارك وتعالى.
هل ثواب القرآن الموهوب للميت يأخذ مثله قارئه؟
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عملان لهما أسرع ثواب في الدنيا
فى البداية.. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن هبة ثواب قراءة القرآن للميت، عمل يؤجر عليه الإنسان، ولا يأخذ ثواب القراءة الميت فقط، بل يشاركه القارىء في الثواب.
وأوضح «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل ثواب قراءة القرآن الموهوب للميت يكون له فقط ؟ أن للقارىء والميت الموهوب له ثواب القراءة، نفس الأجر، موضحًاأن عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
وأضاف أن الإنسان يهب مثل ثواب قرءته للميت بأن يدعو قبل القراءة أو بعدها بـ: اللهم هب مثل ثواب هذه القراءة لعبدك فلان، لافتًا إلى أن الله واسع كريم وأنه سبحانه وتعالى يعطي كليهما أجر القراءة لا ينقص منه شىء.
وأجاب عوضين: قائلًا "إن الذهب في هذه الحالة يعد ادخارًا يستخدم عند الحاجة والضرورة وبالتالي يكون للفقير نصيبٌ في ذلك وعليه إخراج الزكاة ما دام قد بلغ النصاب".
وأوضح: أنه يمكن دفع هذه الزكاة من الأموال السائلة دون المساس بالذهب نفسه، ويمكن أن يتوقف عن إخراج الزكاة إذا شرع في تجهيز الفتيات لأن حينها سوف يتناقص مقدار الذهب.
وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا مات العبد وهو مُصرا على ارتكاب إحدى الكبائر، فهو في رحمة الله سبحانه وتعالى، في مذهب أهل السُنة.
وأوضح «عثمان»، خلال برنامج «فتاوى الناس»، أنه إذا مات العبد وهو مُصر على ارتكاب إحدى الكبائر، فهو في رحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وذلك في مذهب أهل السُنة، كمن مات وهو مُصر على شرب الخمر أو فعل فاحش فهو في رحمة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
واستشهد بما رواه العلماء عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رجلا كان يؤتى به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان اسمه عبد الله ويشرب الخمر أكثر من خمسين مرة ويُجلد ويعود، حتى أنه في مرة من المرات من كثرة ما يؤتى به، قال أحد الصحابة «لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به»، منبهًا إلى أن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله تعالى.
وأضاف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لعنه، قائلًا: «لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله»، فالشيطان يستزله من جانب، ولكنه محب لله ورسوله من جانب آخر، لذا ينبغي أن يعلم الإنسان دائمًا، أن مسألة الجنة والنار لها حساب آخر، فهو مُطالب بالعمل والكف عن الذنب والسعي إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا ليس سبب دخوله الجنة وإنما هو كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكون برحمة الله تبارك وتعالى.
كما قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أن البر وصلة الرحم يُعدان أسرع الأعمال الصالحة ثوابًا في الدنيا.