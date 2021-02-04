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رياضة

عقبة وحيدة .. بيراميدز يفاوض إيهاب جلال لخلافة أروبارينا

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:31 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى

فتح مسئولو بيراميدز خطوط اتصال مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للأرجنينى أروبا رينا عقب الهزيمة التى تلقاها الفريق من إنبي أمس .



وعلم صدى البلد أن مسئولا كبيرا فى بيراميدز دخل فى مفاوضات مباشرة مع إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ، وأكد جلال أن رحيله عن المقاصة لابد أن يكون بموافقة إدارة الفريق الفيومى خاصة أنه يمتلك عقدا ساريا معه.



وواصل  بيراميدز عروضه السيئة بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى بعد تلقيه هزيمة جديدة بالبطولة عقب خسارته أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما بالجولة الـ 11 من البطولة  وهو الأمر الذى أدى إلى تجميد رصيد بيراميدز عند 15 نقطة محتلا بها المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز .


وأصبح الفريق السماوى وفقا لمؤشراته فى الجولات الماضية من مسابقة الدوري الممتاز بعيدا بشكل كبير عن دائرة المنافسة فى مسابقة الدوري الممتاز خاصة بعد فقده العديد من النقاط .

 

وشهدت الجولات الماضية من مسابقة الدوري تخبطا كبيرا على مستوى النتائج بالنسبة لبيراميدز ، فالفريق لم يحقق سوي 3 انتصارات فقط من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن بمسابقة الدوري بالإضافة إلى خسارته فى مباراتين بجانب تعادله فى 6 مباريات وهو ما يشير إلى أن الفريق يقترب من الخروج من دائرة المنافسة على لقب الدوري .


وكان بيراميدز أجرى عددا من الصفقات القوية خلال الفترة الماضية مثل رمضان صبحي وأحمد فتحى وأحمد الشيخ والأوروجويانى رولان وأسامة جلال وأحمد سامى بالإضافة إلى التعاقد مع المدرب الأرجنتينى أروبارينا  أملا فى المنافسة على البطولات المختلفة .

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