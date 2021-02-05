برلمانية تطالب بمعاقبة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى

قالت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، إن مواقع التواصل الاجتماعي هى منبع الشائعات التي تؤثر بالسلب على الأمن القومي لمصر وتزعزع الاستقرار بها، مشيدة بمقترح النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن سن تشريع للحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومي على الفيسبوك.





وأضافت "اسحق"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الفوضى التي نشهدها على مواقع التواصل الاجتماعي من صفحات مزيفة وأخرى مروجة للشائعات لابد أن يضع لها قوانين رداعه، مؤكدة على ضرورة سن قوانين وعقوبات لوقف مثل هذه الصفحات ورصدها للحد من انتشارها .





وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بأن يعاقب الأشخاص مروجين هذه الصفحات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشر الالف جنيه كحد أقصى أو بإحدي هاتين العقوبيتن، بالإضافة إلى غلق هذه الصفحات ورصد متابعيها لمنعهم من انشاء صفحات أخرى.













يذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمجالي حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان.





جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.



