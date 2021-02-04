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أخبار العالم

لأول مرة منذ بدء التجنيد.. مقتل 7 مرتزقة سوريين في انفجار لغم بليبيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:15 م
مقتل 7 مرتزقة سوريين
مقتل 7 مرتزقة سوريين بانفجار لغم في ليبيا
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قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 7 من المرتزقة السوريين الذين جندتهم شركة فاجنر الروسية مؤخرا، وأرسلتهم إلى ليبيا لحماية منشآت نفطية، وذلك لأول مرة منذ بدء عملية التجنيد.

ووفقاً لـ "المرصد السوري"، قتل السبعة بانفجار لغم بسيارة إطعام في ليبيا، والقتلى هم: 6 من أبناء حمص وريفها، والأخير من العريقة بريف السويداء.

وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها مرتزقة جندتهم الشركة الأمنية الروسية "فاجنر"، التي تواصل بدورها تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة إلى ليبيا.

وفي 29 الشهر يناير، قال المرصد السوري إن مرتزقة روسيا من حملة الجنسية السورية، لايزالون متواجدين في ليبيا، وبدلا من عودتهم إلى سورية بعد التوافق الليبي-الليبي، قامت "شركة فاجنر" الروسية بتجنيد مزيد من الشبان والرجال لصالحها وإرسالهم إلى ليبيا.

وفي 23 يناير، نشر المرصد السوري أن "شركة فاجنر" الروسية تواصل تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة لحماية مصالحها الإقليمية في ليبيا، حيث جرى مؤخرًا تجنيد شبان ورجال من محافظة السويداء ومحافظات سورية عدة وإرسالهم إلى ليبيا.

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