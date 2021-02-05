برلمانية تطالب بتفعيل دور مباحث الإنترنت لرصد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المروجة للشائعات

ثمنت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، بمقترح النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن سن تشريع للحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومي على الفيسبوك، قائلة " لابد من سرعة تنفيذ هذا التشريع ولابد أن يتضمن التعليقات والإعلانات والصفحات المسيئة " .









وأضافت "عجمى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هناك أشخاص تستخدم هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مغلوطة وشائعات تسيء للأمن القومي للدولة، موضحة أن الأمن القومي للدولة لا يتزعزع بمثل هذه الشائعات فهو يقف إمامها بكل حزم لمنع تجاوزها.













وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل مباحث الإنترنت خلال تلك الآونة بسرعة فائقة وذلك للحد من انتشار وتوغل هذه الصفحات المروجة للأخبار المغلوطة والشائعات، مطالبة بالقبض على أصحاب هذه الصفحات المزيقة وتوقيع عقوبة عليهم تصل للحبس.













يذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمجالي حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان.









جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.







