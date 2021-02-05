ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تطالب بتفعيل دور مباحث الإنترنت لرصد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المروجة للشائعات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:41 م
صورة تعبيرية - ترويج
صورة تعبيرية - ترويج الشائعات
Advertisements
القسم السياسي
ثمنت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، بمقترح النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن سن تشريع للحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومي على الفيسبوك، قائلة " لابد من سرعة تنفيذ هذا التشريع ولابد أن يتضمن التعليقات والإعلانات والصفحات المسيئة " .


وأضافت "عجمى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هناك أشخاص تستخدم هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مغلوطة وشائعات تسيء للأمن القومي للدولة، موضحة أن الأمن القومي للدولة لا يتزعزع بمثل هذه الشائعات فهو يقف إمامها بكل حزم  لمنع تجاوزها.



وأكدت عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل مباحث الإنترنت خلال تلك الآونة بسرعة فائقة وذلك للحد من انتشار وتوغل هذه الصفحات المروجة للأخبار المغلوطة والشائعات،  مطالبة بالقبض على أصحاب هذه الصفحات المزيقة وتوقيع عقوبة عليهم تصل للحبس.



يذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  أكد على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمجالي حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان.


جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة  النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.


واستشهد ابو العلا في كلمته، بتولي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الفرنسي مسئولية جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وقيامها بتقديم مشروع قانون لتقييد نشر الإعلانات الضارة للشباب والأطفال والبالغين وكذلك ما يسيء للامن القومي الفرنسي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حقوق إنسان النواب: التواصل مع الهيئات الإعلامية لتكون منابر للدفاع عن مصر

مطلب برلمانى بـ سن تشريع جديد للحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومي على فيسبوك

برلمانية تطالب بمعاقبة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى

نائب: مصر تحتاج لاستراتيجية إعلامية تتناسب مع متغيرات العصر

نائب يشيد بمقترح سن تشريع للحد من الإساءات الموجهة للدولة على فيسبوك

نائب: الشائعات والأخبار الكاذبة أصبحت لا تجدي نفعا

ترشيحاتنا

نائب كويتي يتطاول على الجالية المصرية.. ورد شديد اللهجة من عائشة الرشيد

سعد سمير يتصدر تويتر بعد احتفاله بفوز الأهلي على الدحيل

ما هي المدة اللازمة لتسخين السيارة .. الخبراء يجيبون

هل يجوز عدم صلاة الجمعة خوفا من المخالطة بسبب كورونا

آخرهم سعد الجمال .. 4 وفيات بين نواب برلمان 2021

كاميرا مراقبة تلتقط مقطعا لهجوم سمكة قرش على شاب في البحر.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل

نتائج مذهلة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول ملعقة من العسل الأبيض؟

6 طرق طبيعية لعلاج الحساسية بالمنزل .. تعرف عليها