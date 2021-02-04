أخبار التوك شو.. مفاجأة سارة لوقاية الأطفال من كورونا.. أمطار رعدية وموجة برد بالقاهرة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس.. شروط القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للسيارات.. فيديو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:









استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس 4 - 2-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.









أسعار الذهب اليوم فى مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 808 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 694 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6464 جنيهات.









قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي متعمق يؤثر على حالة الطقس على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الأحوال الجوية ستشهد حالة من عدم الاستقرار، تصاحبها موجة من الأمطار الغزيرة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحبها نشاط للرياح وملاحة جوية مضطربة.









وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم، الخميس، بقيم تتراوح بين 5 لـ 6 درجات على معظم الأنحاء وتسجل 19 درجة على القاهرة، كما أنه يكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.













أعلن الدكتور هانى عياش، أستاذ الطب بجامعة نيويورك، أنه جار إجراء دراسات لتحديد نوع التطعيم الذي يمكن اعطائه للأطفال أقل من 12 سنة لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، متوقعا أنه بحلول شهر أغسطس سيكون تم التوصل للقاح.





وأضاف "عياش" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، ان لقاح الهند حصل على الموافقة فى لندن منذ أول الشهر السابق ثم الاتحاد الأوروبي، موضحا أن نسبة نجاحه تصل إلى 72%.





وتابع أنه يقلل من نسب الفيروس حتى إذا دخل جسم الإنسان، حيث إنه لا يأتي بدرجة عالية، لافتا إلى أن الشركة المنتجة له صرحت أنه يعمل وفعال على من هم فى الـ 65 عاما.













عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو يرصد طوابير طويلة من السيارات تصطف أمام مركز التطعيم الهائل في تكساس الأمريكية.





وافتتح مركزا كبيرا للتطعيم ضد فيروس كورونا في موقع مضمار سباق الخيل الهائل بولاية تكساس الأمريكية.





ويهدف المركز إلى توفير ما يصل إلى 10000 جرعة لقاح في اليوم، حيث من المتوقع أن يضم 16 ممرا للسيارات التي يمكن تقديم لقاح فيروس كورونا بداخلها.









قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن البروتوكول الجديد للمدارس الفنية هو عبارة عن توجه الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني، مع تنمية مهارات الشباب فى مجالات متقدمة، بحيث تتسابق الدولة المصرية على التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن بروتوكول 17 هو عبارة عن بروتوكول خاص بمدرسة 17، مما يسمى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية".









قال المهندس خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن رئيس الوزراء تفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن زيارات الحكومة المستمرة، موضحًا أن نسب التنفيذ بكامل مشروع العاصمة وصلت إلى 70% من المرحلة الاولى.





وأضاف الحسينى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان الحى الحكومى تم انجاز أكثر من 93% ومستعدين لاستقبال الموظفين خلال أشهر قليلة، كما تم الانتهاء من المدينة الثقافية بنفس النسبة، بالإضافة إلى الانتهاء من المدينة الرياضية بنسبة 100%.

















قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات إن هناك مشروعات قومية فى مختلف المحافظات فى مصر حتى وصلت المشروعات القومية فى حلايب وشلاتين والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح، لافتًا إلى أن 227 مدينة على مستوى الجمهورية منهم 40% مناطق غير مخططة.





وأضاف مدير صندوق تطوير العشوائيات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ان القاهرة والاسكندرية وبورسعيد محافظات جا1بة للهجرة الداخلية مما يزيد فيها العشوائات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير وتدشين 315 منطقة بها 195 ألف وحدة سكنية.

















عرضت فضائية العربية، مقطع فيديو رصد تجدد عزم الرئيس التركى أردوغان على صياغة دستور جديد للبلاد.





ووفقأ للتقرير فإن قرار أردوغان مفاجأة من العيار الثقيل كشف عنها بإعلانه حاجة تركيا لدستور جديد كون الدستور القديم أعده الجيش التركى عقب انقلاب عام 1982 .





كما أن زعيم الحركة القومية دولت بهاتلى حليف الرئيس التركى أردوغان وشريكه فى السلطة قام بتأييده بهذا الشأن لحاجة تركيا لدستور جديد .



