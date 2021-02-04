قبل 30 يونيو.. وزير النقل يوجه بسرعة إتمام ازدواج طريق كفر الشيخ - دسوق

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية اليوم، الخميس، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل في عدد من محافظات الدلتا والوجه البحري.









وتفقد وزير النقل يرافقه ا للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشروع إنشاء ازدواج طريق كفر الشيخ / دسوق (مرحلة أولى) بطول 10 كم وبتكلفة مليار و26 مليون جنيه، والذي يشمل أعمال إنشاء طريق مزدوج بعرض 11.25م وطبان مرصوف بعرض 1 م لكل اتجاه 3 حارات، وكذلك إنشاء 12 كوبرى علوى واستكمال كوبرى قائم وإنشاء 9 أنفاق، بالإضافة إلى أعمال الحمايات، حيث أكد ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع قبل 30 يونيو 2021.









وشدد الوزير في بيان، على أهمية المشروع الذي يدخل ضمن المحور العرضي أنفاق 3 يوليو / المنصورة/ المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور/ جانكليس / طريق إسكندرية الصحراوي بطول 250 كيلو مترا، والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لإنشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.







