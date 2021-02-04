حملات تموينية على المخابز ومحطات تموين السيارات والمحلات العامة بسفاجا

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم الخميس، حملات إدارة تموين سفاجا بقيادة فوزي دنقي، للمرور علي مستودعات البوتاجاز للتأكد من وجود رصيد كافي من اسطوانات البوتاجاز كما تم التأكد من سلامة الأوزان المقررة.





وأوضحت رئيس المدينة، أن حملات متابعة محطات تموين السيارات تتم بصفة مستمرة للتأكد من الأرصدة الاستراتيجية والتزام المحطات بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.





وأضافت المغربي أنه تم المرور علي فرع الشركة المصرية لتجارة الجمله حيث تم ورود كمية 50 طن دقيق مخابز ليصبح الرصيد 100 طن وتم التأكد من وجود أرصدة كافية من السلع التموينية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم الصرف منها لتجار التموين اليوم ويوجد أرصدة كافية بالمخابز من الدقيق حيث تم التأكد من الأرصدة تحسبا لتعرض المحافظه لهطول الامطار.



