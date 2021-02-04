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محافظات

الابن العاق.. محافظة القاهرة تعيد شقة لعجوز بعدما طردها نجلها إرضاء لزوجته.. صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:46 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تواسي السيدة
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عبد العزيز جمال
استمعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لسيدة مسنة وقعيدة من قاطنى المنطقة الجارى إزالتها بسور مجرى العيون «بنى هلال» في لفتة انسانية.

واستغاثت السيدة المسنة بالمهندسة نائب المحافظ حيث اشتكت من نجلها الذى قام بطردها من الوحدة التى استلمها من محافظة القاهرة عوضا عن بيتهم المزال ضمن العقارات التى تم إزالتها.

وأوضحت انه قد عمل العقد باسم الأم وقام الابن بتغييره بعد ذلك باسمه ثم قام بطردها من المنزل هو وزوجته.

وعلى الفور قامت نائب المحافظ بالتعامل مع الموقف وإحقاق الحق ورجوعه لأصحابه وقامت بأبرام عقد جديد للوحدة باسم الام «السيدة المسنة» فانهالت عليها بالدعاء وغمرتها فرحة لا توصف ولا تقدر.

جاء ذلك نظرا للتواجد الميدانى للقيادات التنفيذية وسط المواطنين فى جميع الحملات وخاصة خلال أعمال الإزالة وفى ضوء التواصل الدائم مع المواطنين والاهتمام بمشكلاتهم والسعى لمعالجتها والتعامل الفورى معها.
الابن العاق.. محافظة القاهرة تعيد شقة لعجوز بعدما طردها نجلها إرضاء لزوجته.. صور
الابن العاق.. محافظة القاهرة تعيد شقة لعجوز بعدما طردها نجلها إرضاء لزوجته.. صور
الابن العاق.. محافظة القاهرة تعيد شقة لعجوز بعدما طردها نجلها إرضاء لزوجته.. صور
الابن العاق.. محافظة القاهرة تعيد شقة لعجوز بعدما طردها نجلها إرضاء لزوجته.. صور
الابن العاق.. محافظة القاهرة تعيد شقة لعجوز بعدما طردها نجلها إرضاء لزوجته.. صور
الابن العاق.. محافظة القاهرة تعيد شقة لعجوز بعدما طردها نجلها إرضاء لزوجته.. صور
الابن العاق.. محافظة القاهرة تعيد شقة لعجوز بعدما طردها نجلها إرضاء لزوجته.. صور
الابن العاق.. محافظة القاهرة تعيد شقة لعجوز بعدما طردها نجلها إرضاء لزوجته.. صور
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