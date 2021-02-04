تصدرت التريند بأناقتها.. إطلالات سالي عبد السلام تخطف أنظار الجمهور

تصدرت الإعلامية سالي عبد السلام مؤشر البحث جوجل، بعد أن شاركت عددا من الصور لها خلال الفترة الماضية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك.
وتحرص سالي عبد السلام أن تنشر لها عددا من الإطلالات اليومية لمساعدة الفتيات على اختيار ملابسهن اليومية سواء الأزياء أو الألوان، فهي متميز في جميع الاستايلات سواء الكاجوال أو السوارية أو الكلاسيك.
كما تتميز سالي عبد السلام بخصلات شعرها الناعمة المنسدلة أعلى الكتف، حيث تبرز جمال ملامحها الحادة، فهي تميل إلى لون الشعر البني المائل للأسود.
اقرأ أيضًا| بمكياج لافت.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام
كما ترتدي سالي عبد السلام مجموعة من الإكسسوارات اللافتة، فهي تفضل أن ترتدي المجوهرات الثمينة كبيرة الحجم التي تتناسب مع أحدث صيحات الموضة العالمية والعربية.