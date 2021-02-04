"يشبه فريق مصري".. تصريح مثير من فرج عامر بشأن مباراة الأهلي والدحيل

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فرص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى كبيرة فى الفوز على الدحيل خلال المباراة التى تجمعهما اليوم بربع نهائي كأس العالم للأندية.





وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية: " أتوقع أن يفوز الأهلي بسهولة على الدحيل القطري 2-0 أو 3-1".





وأضاف :"لا يمكن إنكار أن الفريق القطري يضم لاعبين على أعلى مستوى، لكن الأهلي شيء آخر من جماهير وشعبية وتاريخ وخبرات".





وتابع: "الدحيل يشبه أحد الأندية المصرية، يضم لاعبين أسعارهم مرتفعة ولكن ينقصها التجانس والروح".





وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " أعلن قائمة النادي الأهلى التى ستخوض منافسات كأس العالم للأندية وضمت القائمة كلا من :









حراسة المرمي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.





خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.









خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.





خط الهجوم: مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.



