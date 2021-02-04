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مرأة

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:16 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.

وتألقت هنا الزاهد، بجمبسوت لافت وأنيق باللون الزيتي الذي يبرز جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على  جمال بشرتها الطبيعي ووضعت لمسات رقيقة من الآيشادو باللون البني، مع نظارة شفافة لإكمال ظهورها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الناعم ليبرز جمالها.

واختارت لونا جديدا للشعر، وتركت شعرها الأحمر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها.


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