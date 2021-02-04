بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.

وتألقت

، بجمبسوت لافت وأنيق باللون الزيتي الذي يبرز جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي ووضعت لمسات رقيقة من الآيشادو باللون البني، مع نظارة شفافة لإكمال ظهورها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني الناعم ليبرز جمالها.

واختارت لونا جديدا للشعر، وتركت شعرها الأحمر الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها.