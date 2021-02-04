بعد جمعه 1.5 مليار جنيه.. حبس "مستريح المنيا" 4 أيام للتحقيق

أمر المستشار أبو ألوفا عيسى، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا ، حبس حسين. ا. ا 42 سنة، مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة في المنيا، والمعروف إعلاميا بمستريح المنيا، وأحد معاونيه علاء. ا. ع 4 أيام على ذمة التحقيق.





كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب محمد. ع. م 40 سنه مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنيه.





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وأجرت النيابة العامة بمركز مغاغة، برئاسة محمد أبوالوكيل، مدير النيابة، تحقيقات موسعة مع المتهم الأول وأحد معاونيه، كشفت خلالها اعتراف المتهم الأول بجميع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنيه، دون إقامة مشروعات استثمارية، وإعادة المبالغ المالية للمودعين على شكل فوائد، مؤكدا وجود شريك معه يدعى محمد. ع. م «هارب» .









ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، القبض على حسين. م، والمعروف إعلاميًا بالمستريح واحد معاونيه علاء. ا. ع، من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنية لحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.



