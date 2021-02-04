ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد جمعه 1.5 مليار جنيه.. حبس "مستريح المنيا" 4 أيام للتحقيق

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أمر المستشار أبو ألوفا عيسى، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، حبس حسين. ا. ا  42 سنة، مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة في المنيا، والمعروف إعلاميا بمستريح المنيا، وأحد معاونيه علاء. ا. ع 4 أيام على ذمة التحقيق. 

كما أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الهارب محمد. ع. م 40 سنه مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنيه. 

اقرأ المزيد:


وأجرت النيابة العامة بمركز مغاغة، برئاسة محمد أبوالوكيل، مدير النيابة، تحقيقات موسعة مع المتهم الأول وأحد معاونيه، كشفت خلالها اعتراف المتهم الأول بجميع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنيه، دون إقامة مشروعات استثمارية، وإعادة المبالغ المالية للمودعين على شكل فوائد، مؤكدا وجود شريك معه يدعى محمد. ع. م «هارب» .


ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بإشراف العقيد حاتم ربيع، رئيس مباحث الشمال، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة برئاسة العميد إيهاب زكريا، وفريق البحث برئاسة المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، والرائد عبدالرحمن غزاوي، معاون أول، مباحث مغاغة، القبض على حسين. م، والمعروف إعلاميًا بالمستريح واحد معاونيه علاء. ا. ع، من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزته مليار و500 مليون جنية لحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.

وجرى القبض على المتهمين أثناء تواجد بأحد المنازل بمركز العدوة، هربا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مستريحة جديدة في مغاغة.. سيدة تجمع 92 مليون جنيه من الأهالي وتهرب

النصاب يلزمه طماع .. القصة الكاملة لـ مستريحة مغاغة بعد هروبها بـ 92 مليون جنيه

حصل على مليار جنيه من الأهالى.. تجديد حبس أكبر مستريح بالشرقية علي ذمة قضيتين جديدتين

تجديد حبس الشيخ حسني مستريح الشرقية في استيلائه على مليار جنيه

حبس مستريح الخضار والفاكهة بدمياط 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 15 مليون جنيه من المواطنين

حبس مستريح الشرقية 3 سنوات عقب نصبه على الأهالي في مليار جنيه

ترشيحاتنا

والده قيادي إخواني.. المتهم الرئيسي في خلية هشام عشماوي: خططنا لاغتيال شهود قضية أنصار بيت المقدس

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

هبوط حاد لـ أسعار الذهب | تفاصيل

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

بسبب كورونا.. السعودية تبدأ إجراءات عاجلة اليوم

محاولة انتحار منة عبد العزيز فتاة التيك توك: مش عارفة أرضيكم ولا أرضى نفسى ولا أهلى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق .. ديانا حداد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بجمبسوت مختلف ولوك جديد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام

تصدرت التريند بأناقتها.. إطلالات سالي عبد السلام تخطف أنظار الجمهور