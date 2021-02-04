سقوط صاروخ إسرائيلي على منزل في سوريا.. صور

سقط صاروخ على منزل في ريف السويداء بسوريا ليل أمس، أثناء الاستهداف الصاروخي الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية، دون أن يسفر هذا الصاروخ عن ضحايا، حسب وسائل إعلام محلية.





وذكرت مواقع إخبارية من المنطقة، بينها صفحات يديرها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم، أن صاروخا سقط على منزل في قرية عمرة، ما أدى لحدوث أضرار جسيمة في المنزل، دون حدوث أي إصابات بشرية، إذ كان المنزل خاليا من السكان.





ولم تشر المواقع أو الصفحات الإخبارية إلى موقع إطلاق الصاروخ.





وكان مسؤول عسكري سوري أعلن مساء أمس أن "العدو الإسرائيلي نفذ في تمام الساعة 10:42 مساء الأربعاء، عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جوــ أرض، وأرض ــ أرض مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية".