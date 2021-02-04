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أخبار العالم

أخبار العالم | مقتل الناشط لقمان سليم يشعل الأجواء في لبنان.. والسعودية تشدد إجراءات مكافحة كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:03 م
الناشط اللبناني لقمان
الناشط اللبناني لقمان سليم
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صدى البلد
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

حذر وزير المالية الكويتي، خليفة حماده، من قرب نفاذ السيولة في خزينة الدولة "صندوق الاحتياطي العام"، مشيرا إلى أن  المالية العامة للدولة والتي تتعلق بالإيرادات والمصروفات السنوية تعاني من اختلالات هيكلية.

أبدى مسؤولون أتراك غضبهم من الشروط التي وضعتها إسرائيل لاستئناف العلاقات بين الجانبين، والتي كانت حددتها بوقف أنشطة حماس وإغلاق مكاتبها في الأراضي التركية. 

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بانتهاء الطب الشرعي من الكشف على جثة الناشط اللبناني والمعارض البارز لحزب الله، لقمان سليم، ومن ثمّ تم نقل جثمان لقمان سليم إلى مستشفى صيدا الحكومي.

قالت رشا سليم، شقيقة المعارض اللبناني لقمان سليم، إن شقيقها كان مظلومًا ومحبًا ومتواضعًا والناس تحبه، وخصومه خسروا خصمًا نبيلًا كان يعيش بينهم ويناقشهم بذكاء وبمنطق وبهدوء وبكل محبة، وذلك وفقا لما نشرته "النهار" اللبنانية.

فى إطار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في بعض مناطق المملكة، ولـ ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية احترازية مناسبة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إيقاف جميع المناسبات والحفلات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

سحب مجلس مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية ترخيصًا استثنائيًا كان ممنوحًا لقصر مار إيه لاجو المملوك للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإنشاء مهبط طائرات مروحية داخل القصر.

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الاخيرة. 

اتهمت الصين، اليوم الخميس، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بنشر أخبار كاذبة بشأن كورونا وطالبتها بالاعتذار. ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إنها قدمت "احتجاجات صارمة" إلى هيئة الإذاعة البريطانية بشأن ما وصفته بتغطية "الأخبار الكاذبة" لـ كوفيد-19، وحثت المذيع على الاعتذار علنًا. 
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