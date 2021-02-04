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أخبار العالم

خصم يوم إلى 15 يومًا للموظفين غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية في الكويت

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:58 م
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقي
أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتية فرض عقوبة الإنذار ثم الخصم من راتب الموظف في الجهات الحكومية بطريقة متدرجة، في حال مخالفته الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 

وقال ديوان الخدمة المدنية في بيان اليوم نقلته القبس، إنه سيوقع عقوبة تأديبية على المخالفين بمراعاة القواعد الواردة في المادة 60 من مرسوم نظام الخدمة المدنية، حيث سيتلقى في البداية إنذارًا ثم خصمًا تدريجيًا من الراتب، يبدأ بخصم يوم واحد وتشدد بعد ذلك، بحيث لا يزيد الخصم على 15 يوما في المرة الواحدة.

ودعا الديوان الجهات الحكومية إلى اتخاذ كافة الاجراءات التأديبية، وفقًا للمقرر قانونًا في مواجهة الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة.
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